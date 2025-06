La sposa promessa | consorte ma mai madre di Firenze

Nel cuore del XVI secolo, Firenze era teatro di intrighi e segreti che attraversavano le corti papali e le case dei potenti. La storia di Alessandro de’ Medici, "il Moro", nato da un legame nascosto tra il cardinale Giulio de’ Medici e una donna di umili origini, si rivela un enigma avvolto nel mistero. La leggenda narra che il suo concepimento fu quasi un errore, un episodio al limite del...

Siamo nel XVI secolo, quando i Papi non solo avevano figli, ma anche una fitta rete di intrighi e alleanze politiche. Clemente VII, prima di diventare Pontefice, quando ancora era il cardinale Giulio de’ Medici, ebbe un figlio da una donna di umili origini, addetta alle pulizie della sua casa: Alessandro de’ Medici, detto “il Moro”. La leggenda vuole che il concepimento avvenne quasi per errore o per equivoco, in una scena al limite del grottesco: il cardinale, rientrando in camera dopo una cena abbondante a base di coniglio fritto, carciofi e ravioli al sugo di nana, poco lucido e confuso dalla luce tremolante di un candelabro, scambiò la domestica intenta a pulire il chiavistello del bagno per. 🔗 Leggi su Lortica.it