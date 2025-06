La Spal Under 16 batte 2-0 i pari età dell' Ascoli e conquista la finale scudetto

In un momento difficile per la Spal, segnato dalla mancata iscrizione in Serie C, arriva una notizia che riaccende la speranza: la squadra Under 16 biancazzurra ha conquistato la finale scudetto battendo 2-0 l’Ascoli. Un risultato che infonde coraggio e passione ai tifosi, dimostrando che il futuro può ancora riservare grandi emozioni. La finale a Viterbo sarà l’occasione per scrivere un nuovo capitolo di orgoglio sportivo.

La finale a Viterbo.

