La sinistra in piazza senza idee e senza guide

La manifestazione di sabato non è stato un momento di rinascita, ma il consueto rituale autocelebrativo della sinistra.

Remigration Summit, Lega al raduno dell’ultradestra. La sinistra protesta in piazza: no ai razzisti - Oggi a Gallarate si svolge il vertice sulla rimigrazione, collegato a un raduno dell'estrema destra, suscitando proteste in tutta Italia.

La sinistra in piazza senza idee e senza guide - La manifestazione di sabato non è stato un momento di rinascita, ma il consueto rituale autocelebrativo della sinistra

Non basta una piazza a far politica: ai sindacati mancano le idee - di avere le idee chiare ma anche di aprirsi alla dialettica.

La sinistra sfila in piazza del Popolo, il luogo sacro della destra italiana: da Almirante a Meloni, passando per Berlusconi - Ma Piazza del Popolo è anche la piazza di Giorgia Meloni, quella in cui chiuse la campagna elettorale del 2022 che l'avrebbe portata trionfalmente a Palazzo Chigi, in cui celebrò il decennale