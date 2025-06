La Sicilia moltiplica i festival letterari ma resta ultima per numero di lettori

delle persone coinvolte racconteranno ancora una volta di una Sicilia appassionata di cultura, ma anche di un territorio che, nonostante la vivacità dei suoi festival letterari, fatica a far crescere il proprio pubblico di lettori. La sfida è aperta: come trasformare l'entusiasmo in una vera passione per la lettura?

A Palermo sono giorni di prima canicola estiva e di grande fermento. Ai Cantieri Culturali alla Zisa si tiene “Una Marina di Libri”, il festival letterario della città, il più importante dell’isola. Decine di presentazioni, eventi collaterali, migliaia di visitatori. Gli stand degli editori – da Sellerio, che fa parte del comitato organizzatore, a scendere – sono affollati, certo. Ma quando si tireranno le somme, tra qualche giorno, le facce saranno le solite: entusiaste, ma sconsolate. Tante persone, bella gente, incontri indimenticabili. Libri venduti? Pochi. La Sicilia non legge. Non legge, però organizza festival della lettura che sono tra i più attesi dell’estate culturale italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Sicilia moltiplica i festival letterari, ma resta ultima per numero di lettori

