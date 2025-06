La segnalazione di una cittadina | Ogni sera bottiglie bicchieri e rifiuti lasciati sui muretti e nelle aiuole lungo la riviera nord

Una nostra lettrice ci segnala come lungo la riviera nord, soprattutto nelle zone con stabilimenti balneari e vita notturna, si accumulino ogni sera bottiglie, bicchieri e rifiuti abbandonati sui muretti e nelle aiuole. Questa situazione non solo deturpa il decoro urbano, ma mette a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini. È urgente un intervento condiviso per ripulire e tutelare questa splendida zona, garantendo a tutti un luogo più pulito e vivibile.

Una nostra lettrice ci segnala come lungo la riviera nord sui muretti del marciapiede e nelle aiuole vengano abbandonati nella notte bicchieri e rifiuti di ogni genere: "Su tutta la riviera nord, ed in particolare in presenza di stabilimenti balneari dove si concentra la movida notturna

