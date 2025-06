La segnalazione di un lettore | Parcheggio trasformato in discarica abusiva fra via Marconi e via De Nino

Un nostro lettore ha segnalato un grave problema nel parcheggio tra via Marconi e via De Nino a Porta Nuova: una discarica abusiva si è formata davanti ai bidoni della raccolta differenziata, minando la pulizia e l’ordine dell’intera zona. È ora di agire per ripristinare il decoro e la sicurezza del quartiere.

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una discarica abusiva davanti ai bidoni per la raccolta differenziata presenti nel parcheggio fra viale Marconi e via De Nino a Porta Nuova. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La segnalazione di un lettore: "Parcheggio trasformato in discarica abusiva fra via Marconi e via De Nino"

In questa notizia si parla di: Lettore Parcheggio Discarica Abusiva

La segnalazione di un lettore: "Parcheggio trasformato in discarica abusiva fra via Marconi e via De Nino" - Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di una discarica abusiva davanti ai bidoni per la raccolta differenziata presenti nel parcheggio fra viale Marconi e via De Nino a Porta Nuova. Leggi su ilpescara.it

Siracusa, discarica abusiva in via Luigi Cassia. Un lettore: “qui è sempre così” - Un lettore denuncia: Siracusa, discarica abusiva in via Luigi Cassia. Leggi su siracusanews.it

Sequestrata discarica abusiva a ridosso aeroporto di Ciampino - area a ridosso dell'aeroporto dove si trova l'ex hotel e parcheggio Alta Quota, divenuto nel tempo una discarica "a cielo aperto ... Leggi su ansa.it