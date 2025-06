La scuola finisce in musica | il battito dei mille all’Edonè - Video

Tra note vibranti e colori vivaci, sabato 7 giugno si è chiusa l’anno scolastico con una festa indimenticabile. La scuola si è trasformata in un palcoscenico di musica, arte e allegria, grazie a giovani band e writer che hanno dato il massimo per celebrare il traguardo raggiunto. Un evento che ha unito generazioni e passioni, lasciando nel cuore di tutti il ricordo di un’estate che promette di essere ancora più speciale.

LA FESTA. Sabato 7 giugno, tra giovani band e writers, lo spazio estivo ha ospitato l'evento creato per la chiusura dell'anno scolastico.

In questa notizia si parla di: Scuola Finisce Musica Battito

