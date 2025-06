La scelta d’amore e fede delle famiglie di Cene | un unico funerale per Elena e Rubens

In un momento di grande dolore, la comunità di Cene si unisce nel ricordo di Elena e Rubens, vittime di una tragedia che ha sconvolto tutti. La scelta di celebrare i loro funerali insieme è un gesto di amore e fede, simbolo di speranza e solidarietà. Mercoledì alle 15, la comunità si riunirà per dare loro l'ultimo saluto, consolidando il valore della famiglia e della solidarietà in ogni cuore. Un gesto che resterà scolpito nella memoria di tutti.

Cene (Bergamo) – Cene è ancora scossa per la tragedia che ha colpito la comunità, dove il marito ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Domenica mattina, messa in parrocchia. Celebra don Primo Moioli. In chiesa per la funzione più importante ci sono anche i bambini e i ragazzi del catechismo. Il parroco nella sua omelia fa un annuncio: i funerali di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli saranno celebrati insieme mercoledì alle 15. “Un grande segno di fede”, lo ha definito don Moioli, che ha poi affermato come “durante il funerale celebreremo l’amore. Ringrazio le famiglie per questa decisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La scelta “d’amore e fede” delle famiglie di Cene: un unico funerale per Elena e Rubens

