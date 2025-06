La Sampierana piange lo storico presidente della serie D ha guidato la società per un decennio

Con grande tristezza, la Sampierana comunica la scomparsa di Bruno Belli, figura simbolo e cuore pulsante del calcio bianconero. Ex presidente e oggi presidente onorario, Belli ha dedicato un decennio della sua vita alla societĂ , guidandola con passione e dedizione. La sua ereditĂ resterĂ indelebile nella storia del club, lasciando un segno che continuerĂ a ispirare generazioni di tifosi e atleti. La sua memoria vivrĂ per sempre nei nostri cuori.

La Sampierana dà notizia della morte, avvenuta nei giorni scorsi, di una figura storica del calcio bianconero: l'ex presidente ed attualmente presidente onorario Bruno Belli. Aveva 86 anni e nel suo decennio di presidenza, dalla stagione 8384 a quella 9394, la Sampierana ha raggiunto il massimo.

In questa notizia si parla di: Sampierana Presidente Decennio Piange

