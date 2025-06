La saggezza di Ambesi | Alcaraz più tonico fisicamente Sconfitta propedeutica per Sinner | a Wimbledon per vincere

Massimiliano Ambesi, noto analista di Eurosport, ha svelato come la sconfitta fisica di Alcaraz al Roland Garros possa rappresentare una preziosa lezione di resilienza e preparazione mentale per il futuro di Sinner a Wimbledon. In un’analisi approfondita su TennisMania di OA Sport, si è soffermato sulla tenacia dimostrata dal campione spagnolo in una finale epica e su come questa esperienza possa fungere da propedeutica per conquistare il titolo sul campo britannico. La chiave del successo risiede proprio nel saper trasformare le sconfitte in opportunità .

Massimiliano Ambesi, giornalistaanalista di Eurosport, ha analizzato i temi della finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti da una valutazione generale, considerando l'affermazione in rimonta dello spagnolo sull'altoatesino, in un match epico durato oltre 5 ore e 30 minuti di gioco. Ambesi è partito da un punto in particolare: " Nel quinto set e sul finale del quarto Sinner aveva una mobilitĂ ridotta. Avevamo dubbi sull'endurance ed effettivamente c'è stato un calo. Ha giocato con intelligenza e sagacia tattica, tenendo in piedi la sfida fino al tie-break del quinto parziale.

