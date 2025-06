La rovesciata di Menchino Neri 40 anni dopo e tutti gli eventi del lunedì

Scopri come la rinomata rovesciata di Menchino Neri, a quarant’anni di distanza, rivivi gli eventi più emozionanti del lunedì 8 giugno nell'Aretino. Un giorno ricco di incontri, manifestazioni e cultura, pronti a coinvolgerti e a far vivere la tradizione locale. Vuoi condividere un evento o aggiungerlo al nostro calendario? Scrivi a [email protected] o inseriscilo autonomamente QUI. Continua a seguire le novità che rendono unico il nostro territorio.

