La Roma sacrifica un altro titolare | super plusvalenza e addio

La Roma sta vivendo una rivoluzione senza precedenti, dove ogni decisione mira a plasmare un futuro nuovo e ambizioso. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la squadra si prepara a cambiare radicalmente volto, sacrificando anche i titolari più brillanti in nome di una strategia vincente. È il prezzo da pagare in questa fase di trasformazione, un segnale chiaro che nulla sarà più come prima. La partita decisiva è appena iniziata.

La rivoluzione è cominciata e non guarda in faccia nessuno. Nella nuova Roma c'è chi non trova più spazio, anche se ha brillato negli ultimi mesi. Un segnale chiaro, quasi brutale (AnsaFoto) – serieanews.com L'arrivo di Gian Piero Gasperini alla Roma cambierà tutto. Non solo nei nomi, ma proprio nell'impostazione della squadra. Non si tratta di mettere mano qua e là , ma di riscrivere da capo la lista dei titolari e dei sostituti. Tanti acquisti, certo. Ma anche tante cessioni. Alcune prevedibili, altre meno. E tra queste, qualcuna farà pure un po' male.

