La rivelazione dell’influencer | Fabrizio Corona è entrato in bagno e ha provato insistentemente a baciarmi

La vicenda di Fabrizio Corona torna sotto i riflettori con un nuovo capitolo di gossip. Durante una live su Twitch, Greta De Santi, influencer nota per Ex On The Beach Italia, ha svelato dettagli sconvolgenti su un incontro intimo con l’ex re dei paparazzi. Cosa è successo davvero quella notte? Scopriamo insieme le rivelazioni che stanno facendo discutere il mondo del gossip.

Chi di gossip ferisce, di gossip perisce: è quanto accaduto a Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, finito al centro della cronaca rosa in seguito alle rivelazioni della tiktoker e influencer Greta De Santi, nota per la sua partecipazione al reality Ex On The Beach Italia. Durante una live su Twitch insieme allo youtuber GrenBaud, infatti, la giovane ha raccontato di essere stata invitata da un amico comune nell’abitazione di Corona: “C’era anche la sua ragazza, una cantante che ha iniziato a guardarmi malissimo. Era nota per essere piuttosto aggressiva”. Il racconto prosegue: “Mi chiedeva se mi piacesse, se ci avrei mai provato con lui. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La rivelazione dell’influencer: “Fabrizio Corona è entrato in bagno e ha provato insistentemente a baciarmi”

