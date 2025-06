La risposta ai criminali? Una ruota panoramica

In un contesto di crescente insicurezza e criminalità, le risposte sembrano più simboliche che concrete. La recente inaugurazione di una ruota panoramica al Novi Sad, descritta dalla consigliera Maria Grazia Modena come un'illusoria soluzione, solleva una domanda cruciale: stiamo davvero affrontando i problemi della nostra città o ci limitiamo a mascherarli con spettacoli effimeri? È giunto il momento di passare dalle illusioni alle azioni concrete per rendere Modena di nuovo vivibile e sicura.

"Ad una situazione di sempre più evidente e incontenibile insicurezza e di sempre più sfacciata, arrogante e diffusa criminalità, viene risposto, ieri, con una tenda-rifugio e, oggi, sempre in zona, con una ruota panoramica ". La considerazione è della consigliera comunale di Modena per Modena Maria Grazia Modena a proposito dell’inaugurazione dell’attrazione al Novi Sad. "Qualche tempo fa osai definire Modena ’Città del nulla’, cioè delle scarse idee, delle parole vuote (rigenerazione) o strumentalmente distorte nel loro reale significato (città universitaria). Due esempi di questi giorni confermano la validità della mia affermazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La risposta ai criminali?. Una ruota panoramica..."

