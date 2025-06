La riqualificazione della Prandina? Un' occasione persa | Orizzonti attacca il Comune

La riqualificazione della Prandina rappresenta un'occasione mancata per trasformare un patrimonio storico in un valore condiviso. Orizzonti critica le scelte del Comune di Padova, accusandolo di aver perso l’opportunità di valorizzare appieno questa area strategica. Negli ultimi mesi, il progetto di recupero dell’ex caserma e delle mura rinascimentali ha suscitato discussioni e aspettative deluse. È il momento di riflettere: come può la città riscoprire e rilanciare il suo passato per un futuro più sostenibile?

«Negli ultimi mesi il Comune di Padova ha avviato una serie di iniziative per il recupero dell'area dell'ex caserma Prandina e del tratto delle mura rinascimentali che vi confina. Tra i provvedimenti più recenti ci sono una richiesta di finanziamento regionale da oltre 2 milioni di euro per il.

