La rinascita dopo un disturbo alimentare Francesca Fiori presenta il suo libro d' esordio La mia primavera

Mercoledì 11 giugno alle ore 18, la Libreria Mondadori di Forlì ospita la presentazione di "La mia primavera", il toccante libro d'esordio di Francesca Fiori. Autrice forlivese del 1993, durante l'evento dialogherà con Ilaria Spadaccini, offrendo al pubblico un’intima e potente testimonianza di rinascita dopo un disturbo alimentare. Un’occasione imperdibile per scoprire come la forza interiore possa trasformare le sfide in nuova luce, ispirando tutti a ricostruire il proprio cammino.

Mercoledì 11 giugno alle ore 18, la Libreria Mondadori di Forlì, ospita la presentazione del libro d'esordio di Francesca Fiori, "La mia primavera". L'autrice forlivese, classe 1993, dialoga con Ilaria Spadaccini, offrendo al pubblico un'occasione unica per conoscere da vicino la sua storia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La rinascita dopo un disturbo alimentare, Francesca Fiori presenta il suo libro d'esordio "La mia primavera"

In questa notizia si parla di: Francesca Fiori Libro Esordio

Francesca Tamburini ad Asti per presentare “Il custode”, romanzo d’esordio - so Alfieri, 188) si terrà la presentazione del libro “Il Custode’’ (Sperling & Kupfer) dell’autrice Francesca Tamburini. Leggi su atnews.it

Un fantasy per celebrare il potere della diversità, l’esordio di Francesca Tamburini - il protagonista quindicenne di questo fantasy, un libro diventa un talismano e una mappa esistenziale. Leggi su repubblica.it

«I fiori della morte»: l'esordio letterario di Vittorio Colitta è un giallo - La cronaca attuale mi ha sicuramente dato una triste ispirazione il libro mi ha permesso di guardare ai femminicidi ... Leggi su ilmattino.it