La riforma europea sui diritti dei viaggiatori porta cambiamenti importanti Ma se da un lato aumenta la trasparenza e l’assistenza dall’altro riduce le compensazioni per ritardi e cancellazioni

la nuova normativa riduce le possibilità di ottenere compensazioni più generose in caso di ritardi o cancellazioni. Un cambiamento che, pur rafforzando la tutela dei passeggeri, solleva dubbi e aspettative tra chi viaggia frequentemente. È fondamentale conoscere le nuove regole per navigare al meglio tra diritti e doveri, perché, in un mondo in continua evoluzione, l’informazione è la chiave per viaggiare sereni e consapevoli.

C ambia, e non completamente in meglio, il settore del trasporto aereo, con l’introduzione della nuova riforma europea sui diritti dei passeggeri. Dopo anni di discussioni e tentativi di revisione, infatti, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo, ridisegnando le norme su compensazioni, assistenza e gestione dei disagi. Ma, se da un lato vengono introdotte misure che migliorano la trasparenza e i servizi offerti ai viaggiatori, dall’altro le compagnie aeree apporteranno una riduzione degli importi da corrispondere in caso di ritardi. Disabilità e viaggi in aereo: i diritti dei passeggeri X Viaggi in aereo: cosa cambia (in peggio) per chi subisce ritardi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La riforma europea sui diritti dei viaggiatori porta cambiamenti importanti. Ma, se da un lato aumenta la trasparenza e l’assistenza, dall’altro riduce le compensazioni per ritardi e cancellazioni

In questa notizia si parla di: Riforma Europea Diritti Lato

“Meno controlli, più spazio per i pascoli”. I rischi della nuova riforma dell’agricoltura europea - (?? Campo content non trovato)

Riforma europea sui diritti dei passeggeri aerei: cosa cambia per i viaggiatori - Negli ultimi anni, i viaggiatori aerei hanno spesso dovuto affrontare disagi come ritardi e cancellazioni, senza sapere esattamente quali fossero i loro diritti. Leggi su viaggiamo.it

Riforma UE sui voli: “Un attacco frontale ai diritti dei passeggeri. Adusbef: "Regalo alle compagnie, danno enorme per i consumatori" - Antonio Tanza, esprime la più ferma e totale contrarietà alla recente riforma sui diritti dei passeggeri aerei approvata dal Consiglio Trasport ... Leggi su informazione.it

Dalla riforma del Titolo V al Ddl Autonomia: un percorso politico-istituzionale non ancora concluso - Nell’ambito della Riforma del Titolo V tale principio rappresenta, da un lato, la garanzia dell’unitarietà dell’azione ... Leggi su diritto.it