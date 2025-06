La Regione finanzia 39 dottorati di ricerca agli atenei abruzzesi

La Regione Abruzzo dà il via a un entusiasmante progetto formativo: 39 dottorati di ricerca alle università locali, con un investimento di 9 milioni di euro. Un’opportunità unica per giovani talenti di approfondire le proprie competenze e contribuire allo sviluppo regionale. Dalle materie più innovative a quelle tradizionali, questa iniziativa mira a rafforzare la ricerca e l’innovazione sul territorio. Scopri come questa iniziativa può trasformare il futuro dei nostri giovani e della nostra regione.

La Regione Abruzzo finanzierà 39 dottorati di ricerca alle università abruzzesi a seguito dell’avviso “Programma di ricerca e formazione dottorale - finanziamento dottorati di ricerca”, inserito nella programmazione Fse plus con una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro. Dalle materie a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La Regione finanzia 39 dottorati di ricerca agli atenei abruzzesi

