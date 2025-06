LA RAI PUNTA SU GABRIELE CORSI | SI PARTE DA DOMENICA IN MA SONO TANTI I PROGETTI

La Rai scommette su Gabriele Corsi, un volto versatile e apprezzato dal pubblico italiano. Dopo anni di successi tra Le Iene, Discovery e ora come voce dell’Eurovision, il conduttore romano si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo con PrimaFestival, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza nel panorama televisivo nazionale. La sua esperienza e carisma promettono di portare freschezza e originalità ai prossimi progetti.

La Rai punta su Gabriele Corsi. Nato a Roma da famiglia di nobili origini, il conduttore lascia Don’t Forget the Lyrics per approdare stabilmente nella Tv di Stato. Cresciuto nella palestra televisiva e giornalistica de Le Iene con il Trio Medusa dal 1999 al 2007 e poi nel 2015, Corsi si è diviso negli ultimi anni tra Discovery e Rai dove è la voce dell’ Eurovision Song Contest. Quest’anno il salto di qualità come volto di PrimaFestival, fortemente voluto dal direttore artistico di Sanremo Carlo Conti. A partire dall’autunno molto probabilmente, pare manchino solo alcuni dettagli, sarà al fianco di Mara Venier a Domenica In e con lui potrebbe esserci anche Riccardo Rossi, aggiunge il bene informato Hit. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA RAI PUNTA SU GABRIELE CORSI: SI PARTE DA DOMENICA IN MA SONO TANTI I PROGETTI

