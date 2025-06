La Promessa anticipazioni spagnole | Jana scopre che Maria è stata licenziata

Nelle prossime puntate de La Promessa, il cuore di Jana sarà attraversato da un turbamento profondo: la scoperta che Maria è stata licenziata scuoterà le sue certezze. La soap spagnola ci immerge in emozioni intense e scelte difficili, mentre Cruz si trova a un bivio tra tradizione e affetto. Riuscirà Cruz ad accettare Jana come nuora? L’attesa per il loro destino è tutta da vivere.

Un profondo turbamento colpirà la protagonista della soap spagnola La Promessa. Nel corso delle prossime puntate Jana scoprirà che Maria è stata licenziata. Exposito sarà sconvolta per la decisione presa da Cruz nei confronti della sua amica, e si sentirà in colpa. Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz accetta Jana come nuora?. Dopo aver fatto fallire il progetto di Jana e Manuel di sposarsi in segreto, Cruz sembrerà disposta ad accettare la giovane Exposito come nuora. La marchesa organizzerà per la giovane il debutto in società, durante il quale avrà intenzione di annunciare le imminenti nozze tra Jana e Manuel. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana scopre che Maria è stata licenziata

In questa notizia si parla di: Promessa Anticipazioni Spagnole Jana

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Anticipazioni spagnole La Promessa: Cruz accetta Jana come nuora? - Jana Exposito si sentirà in colpa per quanto accadrà all'amica Maria nelle prossime puntate La Promessa. Leggi su superguidatv.it

La promessa anticipazioni: jana scopre il licenziamento di maria e la tensione cresce nella tenuta de lujan - Jana affronta il licenziamento di Maria deciso da Cruz, che impone rigide condizioni per accettarla come nuora nella famiglia De Lujan, creando tensioni tra affetti e regole sociali. Leggi su gaeta.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: nuovi addii nella soap - Lo rivelano le anticipazioni spagnole della soap trasmessa da Rete 4. Leggi su msn.com