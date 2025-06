la prima volta in pubblico di ines principessina di svezia figlia di sofia e carlo filippo

Il 7 febbraio 2025, la famiglia reale svedese ha accolto una nuova stella: Ines Marie Lilian Silvia, figlia di Sofia e Carlo Filippo, ha fatto il suo debutto pubblico durante la Festa Nazionale di Svezia. Con il suo sorriso dolce e il suo ruolo di ottava in linea di successione, Ines ha conquistato il cuore di tutti. È il primo passo verso un futuro radioso per questa principessina destinata a brillare...

La Festa Nazionale di Svezia è stata l’occasione, per la Principessa Sofia e il Principe Carlo Filippo, di presentare ufficialmente in pubblico Ines, ottava in linea di successione al trono. La principessina, il cui nome completo è Ines Marie Lilian Silvia, e il cui titolo è duchessa di Västerbotten, è nata lo scorso 7 febbraio 2025, ed è la prima femmina per la ex modella e il figlio di Carlo XVI Gustavo e della regina Silvia, che sono già genitori di Alexander, Gabriel e Julian. Seppur sia ancora in maternità , la Principessa Sofia ha comunque voluto presenziare all’inaugurazione ufficiale del palazzo reale di Stoccolma, a cui era presente la famiglia reale al completo, e ha scelto di portare con sé anche l’ultimogenita, vestita esattamente come lei. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it