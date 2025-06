La prima mappa globale per proteggere la megafauna marina | dove si trovano e come si spostano i giganti degli oceani

In un mondo dove le meraviglie degli oceani rischiano di scomparire, nasce la prima mappa globale dedicata alla protezione della megafauna marina. Balene, squali e tartarughe ora hanno una guida che rivela i loro spostamenti e i loro habitat più cruciali. Grazie al progetto MegaMove, possiamo finalmente capire e tutelare questi giganti degli oceani. Continua a leggere per scoprire come questa innovativa mappa può fare la differenza nella salvaguardia del nostro pianeta.

I giganti del mare - balene, squali, tartarughe, foche e tanti altri - sono i veri ingranaggi di un ecosistema che stiamo lentamente distruggendo. E per proteggerli, abbiamo finalmente un nuovo importante strumento: una mappa globale dei loro spostamenti tra gli oceani realizzata grazie al progetto MegaMove.

