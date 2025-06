La prima assemblea nazionale del movimento politico-culturale Il Mondo al Contrario

Domenica 7 giugno, l'Hotel Esplanade di Viareggio ha ospitato la prima assemblea nazionale del movimento politico-culturale “Il Mondo al Contrario”. Oltre 110 delegati provenienti da tutta Italia hanno condiviso idee, visioni e strategie per un futuro all’insegna del cambiamento. Tra confronto e innovazione, è stato un momento cruciale per rafforzare i valori del movimento e definire le prossime sfide. È iniziato così un nuovo capitolo di impegno e speranza per il nostro Paese.

Arezzo, 9 giugno 2025 – si è tenuta sabato 7 giugno all'Hotel Esplanade di Viareggio. Oltre 110 rappresentanti provenienti da tutto il territorio nazionale hanno partecipato all'incontro, riservato a delegati, membri del Direttivo, consiglieri e team leader. È stato un momento cruciale per il consolidamento dell'organizzazione e per la definizione delle prossime iniziative in ambito politico e culturale. I lavori si sono concentrati sullo sviluppo dell'associazione nei territori e sulla promozione del pensiero ispirato da Roberto Vannacci e ben riassunto dagli otto capitoli del libro "Il Mondo al Contrario".

