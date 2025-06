La prima armatura di Iron Man potenziata con la magia dell’MCU svelata nel nuovo trailer di Ironheart

Un nuovo trailer di Ironheart svela dettagli emozionanti sulla prima armatura di Iron Man potenziata con la magia dell’MCU, aprendo le porte a un’avventura ancora più avvincente nel Marvel Cinematic Universe. Dopo il suo debut in Black Panther: Wakanda Forever, questa serie promette di rivoluzionare il modo in cui vediamo l’eroismo e la tecnologia. Prepariamoci a scoprire come Ironheart cambierà le regole del gioco!

Un nuovo trailer di Ironheart offre uno sguardo più approfondito sulla prossima serie TV del Marvel Cinematic Universe. Introdotta nella timeline del MCU attraverso Black Panther: Wakanda Forever, nel lontano 2022, la serie Ironheart con Dominique Thorne è più vicina che mai, poiché il suo show da solista amplierà finalmente il suo ruolo nel franchise. Dal regista di Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler, la serie Ironheart approfondirà la vita dell’eroina protagonista, che torna a Chicago. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

