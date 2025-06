La polizia locale di Montesilvano punta al sesto titolo italiano | in Basilicata le finali nazionali del campionato di calcio a 5

La polizia locale di Montesilvano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, puntando al sesto titolo italiano nel calcio a 5. Le finali nazionali, organizzate dall’Aspli e in programma a Pisticci, in Basilicata, dall’8 al 15 giugno, rappresentano un’occasione imperdibile per la squadra di dimostrare talento, passione e spirito di squadra. Con questa sfida, i nostri eroi vogliono conquistare non solo il tricolore, ma anche il cuore di tutti gli italiani.

Il Gruppo sportivo della polizia locale di Montesilvano tenta la conquista del tricolore in occasione delle finali della 27esima edizione del campionato di calcio a 5 organizzato dall'Aspli (Associazione sportiva polizie locali d'Italia) in programma a Pisticci, in Basilicata, dall'8 al 15 giugno.

In questa notizia si parla di: Polizia Locale Montesilvano Basilicata

