La pista della ’ndrangheta nell’indagine di Castelli

Nel cuore pulsante della Calabria, tra misteri e tensioni, Mimmo Castelli torna a calcare le scene con «Onda calabra», un romanzo che svela la complessa rete della 'ndrangheta nell’indagine di Castelli. Dopo il successo de «Il Dio dello Stretto», l’autore ci guida ancora una volta tra intrighi e realtà, offrendo una visione profonda e coinvolgente del fenomeno criminale calabrese, lasciandoci con il desiderio di scoprire cosa si nasconde dietro questa inquietante onda calabra.

LA RECENSIONE. Mimmo Castelli, già al centro del romanzo «Il Dio dello stretto» (Fandango 2023), ritorna protagonista nel nuovo libro di Vins Gallico «Onda calabra» sempre per l’editore Fandango. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La pista della ’ndrangheta nell’indagine di Castelli

In questa notizia si parla di: Castelli Pista Ndrangheta Indagine

La pista della ’ndrangheta nell’indagine di Castelli - Mimmo Castelli, già al centro del romanzo «Il Dio dello stretto» (Fandango 2023), ritorna protagonista nel nuovo libro di Vins Gallico «Onda calabra» sempre per l’editore Fandango. Leggi su ecodibergamo.it

'Ndrangheta ai Castelli romani,3 arresti - La 'ndrangheta era riuscita a penetrare in importanti strutture ricettive a Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Leggi su ansa.it

'Ndrangheta in strutture ricettive ai Castelli Romani: 3 arresti - ditte e immobili a Rocca di Papa per un valore di circa 4 milioni di euro La 'ndrangheta era riuscita a penetrare in importanti strutture ricettive a Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Leggi su tg24.sky.it