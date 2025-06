La pisana Sailpost protagonista alla Credit Week 2025

La Pisa Sailpost ha brillato alla Credit Week 2025, l’evento di riferimento per il settore del credito che ha riunito i principali operatori dell’intermediazione finanziaria a Milano. Con il tema “EVOLUTION”, questa edizione ha rappresentato un’occasione unica per mettere in luce le soluzioni innovative di Gruppo Sailpost, consolidando il suo ruolo di protagonista nel mercato postale privato italiano e aprendo nuove strade verso il futuro.

Pisa, 9 giugno 2025 - Si è conclusa la partecipazione di Gruppo Sailpost, società pisana leader nel mercato postale privato italiano, alla Credit Week 2025, l'importante evento dedicato al mondo del credito nato per tutti gli operatori dell’intermediazione finanziaria, che si è tenuto a Milano il 4 e 5 giugno. L'edizione di quest'anno, incentrata sul tema “EVOLUTION”, ha offerto un palcoscenico ideale per presentare le soluzioni innovative di Sailpost, perfettamente allineate alle esigenze di progresso e adattamento del settore finanziario. La Credit Week 2025, alla sua sesta edizione, ha esplorato temi come digitalizzazione, tecnologia, regolamentazione, sostenibilità e gestione del credito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pisana Sailpost protagonista alla Credit Week 2025

