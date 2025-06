La paura a bordo della nave Freedom Flotilla | Hanno lanciato qualcosa di chimico Il video prima del sequestro

Una notte di tensione e paura a bordo della nave Freedom Flotilla, partita da Catania con Greta Thunberg a bordo e diretta a Gaza per consegnare aiuti umanitari. Poco prima dell’abbordaggio e del sequestro da parte delle forze israeliane, la volontaria Yasemin Acar ha condiviso un video in diretta Telegram, rivelando un episodio inquietante: lanci di sostanze chimiche sconosciute. Un evento che evidenzia la grave escalation di una situazione già fragile e complessa.

“ Hanno lanciato qualcosa di chimico, non sappiamo cosa sia”. Momenti di paura nella notte a bordo della Freedom Flotilla, la nave partita da Catania, con Greta Thunberg, e diretta a Gaza con aiuti umanitari. Poco prima dell’abbordaggio e del sequestro da parte dell’esercito israeliano, la volontaria tedesca Yasemin Acar ha fatto una diretta Telegram mostrando quanto stava accadendo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La paura a bordo della nave Freedom Flotilla: “Hanno lanciato qualcosa di chimico”. Il video prima del sequestro

