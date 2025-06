La One UI 7 continua il suo percorso e arriva su altri due Samsung di fascia media

La rivoluzione software di Samsung prosegue senza sosta, e questa settimana porta una novità entusiasmante: la One UI 7 si espande anche a due protagonisti della fascia media, Galaxy A34 5G e A33 5G. Un aggiornamento che promette miglioramenti significativi e nuove funzionalità, rendendo gli smartphone ancora più potenti e user-friendly. Scopriamo insieme cosa cambia e quali sorprese attendono gli utenti di questi dispositivi.

Nuova settimana, nuovi aggiornamenti alla One UI 7 e ad Android 15. È infatti partita la distribuzione per due modelli Samsung di fascia media molto diffusi: parliamo di Samsung Galaxy A34 5G e Samsung Galaxy A33 5G, che stanno iniziando ad accogliere l'importante update. Vediamo quali sono le novità in arrivo.

