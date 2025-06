La nuova iniziativa contro Israele | Convoglio di mille persone dalla Tunisia a Gaza

Una nuova iniziativa scuote i riflettori sulla crisi israelo-palestinese: un convoglio di mille persone provenienti dalla Tunisia si dirige verso Gaza, con l’obiettivo di raggiungere Rafah entro il fine settimana. Tuttavia, l’Egitto ancora non ha concesso i permessi necessari, sollevando interrogativi e aspettative sul possibile impatto di questo gesto umanitario. La situazione rimane in bilico, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi di questa sfida alla diplomazia regionale.

Gli organizzatori hanno dichiarato che raggiungeranno Rafah entro il fine settimana. L'Egitto, però, non ha ancora dato i permessi per il passaggio.

