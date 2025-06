La novità di Amad è Orientamento lavoro sportello ' open' con funzione di mediazione socio lavorativa

Amad, l’Associazione Multietnica Antirazzista Donne di Ancona, inaugura uno sportello di orientamento lavoro e mediazione socio-lavorativa, aperto ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì nel quartiere Piano San Lazzaro. Un servizio pensato per supportare donne, giovani e persone in difficoltà, offrendo ascolto, consulenza e opportunità concrete. Una grande novità che rafforza il legame con la comunità e promuove inclusione e sviluppo sociale.

