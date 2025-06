La notte di San Giovanni | quando l' acqua e il fuoco sono sacri

La notte di San Giovanni, un momento magico in cui acqua e fuoco si uniscono nel sacro abbraccio delle antiche tradizioni. L'Associazione "Chei di Martignà", con il patrocinio del Comune di Martignacco, invita tutti a celebrare questa serata speciale ricca di racconti, leggende e atmosfere uniche. Un'occasione imperdibile per riscoprire le nostre radici e vivere un’esperienza immersiva nella magia di questa tradizione millenaria. L'appuntamento è fissato per...

Acqua magica, fuoco e riti propiziatori: come celebrare la notte di San Giovanni - Acqua magica, fuoco e riti propiziatori Come abbiamo anticipato, sono molte le tradizioni legate alla notte di San Giovanni.

Notte di San Giovanni tra il 23 e 24 giugno: acqua, falò, erbe e nocino. Riti e tradizioni - Quando il fuoco si sarà spento, è buono saltarne le ceneri e buttarsene un po' tra i capelli, per preservarsi da tutti i mali.

Notte di San Giovanni: tra sacro e profano, magia e tradizione - Secondo la tradizione, chi nasce in questa notte avrà poteri speciali e sarà protetto dal malocchio e dalle potenze malefiche.