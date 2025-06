La Nintendo Switch 2 è appena uscita ma ci sono almeno 10 giochi che devi provare subito

La Nintendo Switch 2, appena arrivata sul mercato, ha già fatto parlare di sé tra appassionati e nuovi giocatori. Con una potenza migliorata, uno schermo più ampio e funzioni innovative come il GameChat, questa console promette di rivoluzionare il modo di giocare. Se sei un vero gamer, scopri subito i 10 titoli imperdibili da provare subito per sfruttarla al massimo. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

L'arrivo sul mercato di Nintendo Switch 2 ha accontentato i fan della casa giapponese dopo anni di attesa. Più potenza, un display più grande e qualche novità davvero intrigante (come il GameChat) hanno reso quella che era già la console più venduta di sempre ancora più completa. Ma soprattutto, Nintendo ha saputo farsi trovare al lancio con tanti giochi già pronti e disponibili per la nuova console evitando così di ripetere l'errore di 8 anni fa quando l'uscita della Switch fu accompagnata solo in seguito da un buon numero di titoli da giocare.