La Nazionale a Reggio Emilia | entusiasmo e molti bambini Gianfranco Zola il più applaudito

Reggio Emilia si accende di passione e colori per l’attesa della partita tra Italia e Moldova, un vero spettacolo di entusiasmo che coinvolge tutta la città. Nonostante le recenti turbolenze, i tifosi dimostrano che il cuore azzurro batte forte, soprattutto tra i più giovani. La presenza di Gianfranco Zola, applaudito calorosamente, testimonia quanto questa serata sia speciale. E mentre il cielo si prepara a veder partire il fischio d’inizio, la magia dello sport riempie ogni angolo di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 9 giugno 2025 – La crisi con tanto di esonero del commissario tecnico Luciano Spalletti non intacca minimamente la voglia di Reggio Emilia d'azzurro: grande entusiasmo e mille colori sia fuori che dentro allo stadio per la sfida di questa sera tra Italia e Moldova. Oltre tre ore prima del fischio d'inizio sono tanti i tifosi curiosi, grandi e piccini, in zona "vip", quella dell'ingresso per la tribuna autorità per intenderci. Tanti volti noti, e la vivacità dei tifosi ha raggiunto il culmine con "Magic Box" Gianfranco Zola, ritiratosi nel 2005 ma acclamatissimo anche da un gruppone di bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Nazionale a Reggio Emilia: entusiasmo e molti bambini, Gianfranco Zola il più applaudito

