La nave regina dei mari l’inchino della Vespucci davanti a tutta la costa

Viareggio, 9 giugno 2025 – “Il” Vespucci, come si dice in gergo marinaro, per la prima volta è passato a lento moto con issate tre vele di strallo, a poco piĂą di un miglio dalla costa versiliese, salutato da decine e decine di imbarcazioni che hanno fatto da festoso corollario alla “Nave piĂą bella del mondo” come la stessa viene da sempre definita. Dalle spiagge, dai moli, tutti hanno potuto vedere il Vespucci avvicinarsi a Marina di Torre del Lago, verso le 15, per scorrere lenta davanti a Viareggio, scortata dalla motovedetta della Guardia Costiera, fino a oltre Forte dei Marmi. Da tempo non si vedeva il molo di Viareggio così pieno di gente per assistere a uno spettacolo in mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it