La musica brasiliana incontra l’energia urbana di Palermo | dj set di Marina Morena al PunkFunk

...le sonorità vibranti del Brasile e l’energia cosmopolita di Palermo. Preparatevi a lasciarvi trasportare da un viaggio musicale unico, dove i battiti della samba si mescolano con i groove urbani, creando un’atmosfera coinvolgente e contagiosa. Venerdì 13 giugno, alle ore 20, il PunkFunk diventa il palcoscenico perfetto per vivere un’esperienza sonora indimenticabile, pronta a riscaldare le vostre serate. Non mancate!

Venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 20, il PunkFunk si accenderà di ritmi Outernational, Bossa e Brazilian Funky con il dj set di Marina Morena. Il Record Shop & Music Bar di via Napoli 10, nel cuore pulsante di Palermo, darà il benvenuto al weekend con un caleidoscopio sonoro che attraverserà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La musica brasiliana incontra l’energia urbana di Palermo: dj set di Marina Morena al PunkFunk

