La mia migliore amica è macabra si è presentata a casa mia con il piano per il suo funerale Ero sconvolta ma ho capito che aveva ragione La storia di Alexis e Jasmine

Doveva essere una serata come tante altre tra migliori amiche. Invece, Jasmine si è ritrovata a guardare, sul televisore del suo salotto, il montaggio video del funerale della sua amica Alexis, viva e vegeta accanto a lei sul divano. Una scena surreale, catturata in un video su TikTok che è diventato immediatamente virale, scatenando un acceso dibattito su come ci si prepara (e si parla) della morte nel 2025. “Ho fatto il mio montaggio funebre”, ha annunciato candidamente Alexis, amica di Jasmine da 11 anni, collegando il suo computer alla tv. “Amica, porta questa roba fuori da casa mia!”, è stata la prima, istintiva reazione di Jasmine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it