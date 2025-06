La Maturità? La faccio con ChatGPT Uno studente su tre medita il colpaccio agli esami – Il sondaggio

La maturità 2025 si preannuncia come la prima vera sfida all’era dell’intelligenza artificiale, con uno studente su tre che medita il colpaccio grazie a ChatGPT. Un sondaggio di Skuola.net su 1.000 maturandi rivela come l'AI sia ormai protagonista degli esami, superando i tradizionali appunti e bigliettini. La normativa è chiara, ma l’innovazione tecnologica sta rivoluzionando anche i metodi di studio e di verifica.

Altro che appunti scritti a mano sotto al banco o bigliettini dentro i dizionari: la Maturità 2025 passerà alla storia come la prima vera maturità ai tempi dell’ intelligenza artificiale, diventata la nuova regina dell’aiutino. A dirlo non è il solito pettegolezzo da ricreazione, ma un’indagine condotta da Skuola.net su un campione di 1.000 maturandi pronti ad affrontare l’esame di Stato. Nonostante la normativa sia chiara (pena l’esclusione immediata dall’esame), più di un terzo dei maturandi starebbe progettando il colpo grosso: il 23% è sicuro di usare ChatGPT e simili all’Esame di Stato, mentre il 12% lo farà solo in caso di panico totale. 🔗 Leggi su Open.online