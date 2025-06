La marineria in lutto è morto Maurizio Brugnoli

La comunità di Cesenatico piange la scomparsa di Maurizio Brugnoli, figura ammirata nel mondo della mitilicoltura. A 65 anni, Maurizio ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva, dopo aver dedicato gran parte della vita alla tradizione marinara. Oggi, il mare si prende un altro grande protagonista, e la sua perdita ci ricorda quanto sia prezioso il valore delle persone che, con passione, contribuiscono a far vivere le nostre radici.

La marineria di Cesenatico è in lutto per la morte prematura di Maurizio Brugnoli, noto per aver lavorato nel settore della mitilicoltura. Maurizio si è spento sabato notte all'età di 65 anni, aveva interrotto l'attività da qualche anno, dopo aver venduto la barca di famiglia che aveva in società con il fratello Willer e la cugina Marcella. Maurizio lascia la moglie Stefania, Lara, i fratelli Tiziano, Willer e Tiziana, oltre a tante persone che gli volevano bene. I funerali si svolgeranno martedì mattina alle 9.40 nella chiesa del cimitero di Cesenatico. Le offerte saranno devolute all'Istituto romagnolo per lo studio dei tumori di Meldola.