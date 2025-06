La Marina israeliana ferma la Madleen | gli attivisti partiti da Catania e diretti a Gaza saranno rimpatriati

La situazione nel Mediterraneo si intensifica: la marina israeliana ha fermato la nave Madleen, partita da Catania con attivisti, tra cui Greta Thunberg, diretti a Gaza. L'intervento militare ha concluso la missione umanitaria, e i partecipanti saranno rimpatriati. Un episodio che evidenzia le tensioni e le sfide dell'azione umanitaria in zone di conflitto, lasciando molti a chiedersi quali saranno le prossime mosse per garantire solidarietà e diritti.

E' giunta al termine la navigazione verso Gaza della "Madleen", l'imbarcazione umanitaria gestita dalla Freedom Flotilla Coalition e partita da Catania lo scorso 1 giugno, con a bordo anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Questa notte, l'irruzione a bordo delle forze militari dell'Idf. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it ¬© Cataniatoday.it - La Marina israeliana ferma la "Madleen": gli attivisti partiti da Catania e diretti a Gaza saranno rimpatriati

In questa notizia si parla di: Catania Madleen Gaza Marina

Freedom Flotilla: parte da Catania la missione 'Madleen' per Gaza - √ą salpata da Catania la "Madleen", la nuova missione della Freedom Flotilla diretta a Gaza, in un contesto di crescente attenzione internazionale per i diritti umani.

#FreedonFlotilla #Gaza Partecipa alla discussione

Greta Thunberg e l'Intercettazione della Madleen: La Crisi Umanitaria a Gaza - La Marina israeliana ha intercettato la nave Madleen il 9 giugno 2025, riaccendendo i riflettori sulla drammatica situazione umanitaria a ... Leggi su dailyexpress.it

Israele ha bloccato la barca di attivisti che voleva raggiungere Gaza - Era carica di cibo e materiali sanitari: sarà portata ad Ashdod, e le persone a bordo, fra cui Greta Thunberg, espulse verso i loro paesi ... Leggi su ilpost.it

La Nave Madleen: Un Nuovo Atto di Tensione nel Conflitto di Gaza - La notte tra l'8 e il 9 giugno 2025, l'abbordaggio della nave Madleen da parte delle forze israeliane ha riacceso i riflettori sulla ... Leggi su dailyexpress.it