La magia del lago di notte | al via i tour in Sup sotto le stelle

Vivi un’esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato: i tour notturni in SUP sul lago di notte ti invitano a scoprire un mondo magico fatto di silenzio, luci e emozioni profonde. Un’uscita che unisce sport, natura e pura magia in ogni paddle stroke, regalando momenti di autentica meraviglia. Da sabato prossimo, immergiti in questa avventura unica ogni weekend alle 21:00… lasciati incantare dalla notte al lago.

Da sabato prossimo, ogni sabato e domenica alle ore 21:00.

