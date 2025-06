La maestra licenziata per OnlyFans denuncia il papà del suo ex alunno | Ha pagato per mostrare le mie foto agli altri genitori Alla fine chi è l’immorale?

Scandalo scuote il mondo dell’istruzione: Elena Maraga, ex maestra licenziata per il suo profilo OnlyFans, ha deciso di denunciare il padre di un ex alunno che ha pagato per diffondere sue foto tra i genitori. Un caso che solleva interrogativi sulla moralità e le implicazioni della privacy, mettendo in luce le complesse sfide tra vita personale e professionale. Alla fine, emergono più domande che risposte su cosa sia davvero etico in questa vicenda.

Elena Maraga, la maestra d’asilo licenziata dopo la scoperta da parte dei genitori di alcuni dei suoi alunni dell’esistenza di un suo profilo OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ha deciso di denunciare il papà del suo ex alunno che aveva comprato le foto per poi mostrarle agli altri genitori. “La querela in Procura ha diversi capi di imputazione – spiega l’avvocato di Maraga Marco De Boni – non è però una querela a una persona specifica. Ad identificare il o la responsabile dei capi di imputazione riportati sarà la Procura stessa”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La maestra licenziata per OnlyFans denuncia il papà del suo ex alunno: “Ha pagato per mostrare le mie foto agli altri genitori. Alla fine chi è l’immorale?”

In questa notizia si parla di: Maestra Licenziata Onlyfans Papà

Maestra licenziata per profilo OnlyFans, la CUB scuola le offre di diventare segretaria provinciale - Elena Maraga, maestra licenziata per la sua attività su OnlyFans, riceve un'insolita offerta dalla Cub Scuola per diventare segretaria provinciale.

Elena Maraga, l’ex maestra d’asilo del Trevigiano licenziata per la sua attività su OnlyFans ha presentato una querela alla Procura per diffamazione. Partecipa alla discussione

Maestra Partecipa alla discussione