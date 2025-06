La leggendaria prestazione di Plizzari che ha riportato il Pescara in Serie B

grande prestazione di Plizzari, che ha portato il Pescara in Serie B, riaccendendo la speranza e l’orgoglio dei tifosi. Prima di ogni match, l’atmosfera si infiamma con “Gente di mare”, un inno che unisce la città sotto un’unica passione. La passione per il mare, il calcio e la vittoria si intrecciano, rafforzando il legame tra squadra e tifosi. L’importanza della squadra per la città è ritornata anche dopo la…

Poco prima dell’inizio di ogni partita allo stadio Adriatico dagli altoparlanti riecheggia Gente di mare di Raf e Umberto Tozzi, il cui ritornello viene cantato a gran voce da tutti i tifosi del Pescara nelle partite più importanti. Uno dei cori più gettonati della curva nord pescarese recita: “Sono nato con te sulla riva del mare e l’amore che ho quanti guai fa passare”. L'importanza della squadra per la città è ritornata anche dopo la partita, nelle parole di Alessandro Plizzari, che ha riportato il Pescara in Serie B dopo quattro stagioni di purgatorio in C. In tre di queste lui è stato il portiere titolare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La leggendaria prestazione di Plizzari che ha riportato il Pescara in Serie B

In questa notizia si parla di: Pescara Plizzari Riportato Serie

Il Pescara torna in Serie B dopo 4 anni, Plizzari eroe della serata: Ternana ko ai calci di rigore - Il Pescara si riconquista la serie B dopo quattro lunghi anni di attesa, grazie a una vittoria emozionante ai rigori contro la Ternana.

Perché non riportare a "casa" Alessandro #Plizzari? Al #Milan schierare nazionali cresciuti nelle giovanili è proprio una gran fatica? #Maignan #svilar Partecipa alla discussione

Plizzari, lacrime e riscatto: para tre rigori e riporta il Pescara in serie B - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Beffa Ternana, Plizzari para tre rigori da infortunato e riporta il Pescara in Serie B - Gli umbri pareggiano la sconfitta dell'andata grazie a De Boer ma non trovano il raddoppio malgrado la superiorità numerica. Leggi su gazzetta.it

Sedici anni al Milan, eroe a Pescara: Plizzari, la storia e l'impresa da infortunato per la Serie B - Il portiere trascina i biancazzurri in cadetteria nella sfida con la Ternana: stoico ai supplementari, decisivo ai rigori ... Leggi su tuttosport.com