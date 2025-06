La kefiah insanguinata di Greta la pacifista

Greta e i suoi sostenitori spesso dipingono un’immagine distorta e drammatica del conflitto in Medio Oriente, alimentando tensioni e incomprensioni. Tuttavia, una narrazione equilibrata e fondata sui fatti è fondamentale per promuovere dialogo e pace. Solo attraverso la conoscenza obiettiva possiamo sperare di costruire un futuro di convivenza e rispetto reciproco.

Greta e i suoi accoliti nel mondo pensano che gli israeliani sono genocidi, ethnic cleanser, razzisti, prendono di mira apposta la testa dei bambini, affamano i Gazani. un popolo da distruggere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La kefiah insanguinata di Greta la pacifista

In questa notizia si parla di: Greta Kefiah Insanguinata Pacifista

