La giunta dà il via alla costituzione del comitato tecnico di gestione del contratto di servizio con Conerobus

La Giunta d224 di Ancona dà il via a un passo importante per migliorare il trasporto pubblico locale, approvando la costituzione del nuovo Comitato Tecnico di Gestione del contratto con Conerobus. Questo organismo strategico garantirà un servizio più efficiente e sostenibile, rispondendo alle esigenze della città e dei suoi cittadini. La strada verso un trasporto più moderno e affidabile è ormai tracciata, ed è solo l'inizio di un nuovo capitolo per la mobilità anconetana.

ANCONA – La giunta comunale di Ancona, nella seduta di oggi, lunedì 9 giugno, ha approvato la delibera relativa alla costituzione del comitato tecnico di gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale sul territorio comunale. Attualmente, per conto di Atma, il servizio è.

