La Genealogia dei Seretti di Pocenia e del Friuli presentato a San Giorgio

Scopri le radici della famiglia Seretti di Pocenia e del Friuli con la nuova pubblicazione di Ermanno Scrazzolo, un affascinante viaggio tra documenti storici e antenati risalenti al 1600. Sabato 14 alle 20.30 a San Giorgio di Nogaro, l'evento si trasforma in un tuffo nel passato, offrendo uno spaccato unico sulla storia locale. Un’occasione imperdibile per appassionati di genealogia e storia regionale, che permette di riscoprire le proprie origini e il patrimonio culturale.

Il Comune di Pocenia, in collaborazione con l' UniversitĂ della Terza EtĂ , presenterĂ sabato 14, alle 20.30, a San Giorgio di Nogaro, il libro Genealogia dei Seretti di Pocenia e del Friuli, di Ermanno Scrazzolo. Sono 100 pagine con documenti anagrafici che risalgono al 1600, nel paese di Pocenia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - La "Genealogia dei Seretti di Pocenia e del Friuli" presentato a San Giorgio

