La gallina bollita e i falò Viaggio nella favela di Firenze dove si griglia sull' asfalto e ci si lava all' idrante

In questa scena vibrante e selvaggia, Firenze si rivela in tutta la sua anima più autentica: tra grigliate improvvisate sull’asfalto e risate di bambini che sfidano il caldo estivo. È un ritratto di comunità, di vita quotidiana che pulsa sotto il sole di giugno, dove ogni angolo racconta una storia. E mentre i rumori della città si mescolano ai festeggiamenti, si percepisce un’energia unica, capace di trasformare anche le situazioni più semplici in momenti indimenticabili.

La voce dei bambini riempie l'aria afosa di inizio giugno, qualcuno sta festeggiando il compleanno nel parco giochi vicino al Parterre. Mentre "tanti auguri a te" si mescola al rumore incessante delle auto che arrivano alle porte del centro storico, fuori qualcuno distende un materasso.

