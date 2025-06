La gaffe di Calenda al seggio

una persona come tutti gli altri, e anche i politici possono sbagliare. La sua gaffe al seggio di Roma ci ricorda che, anche sotto i riflettori, nessuno è immune agli imprevisti. In un’epoca in cui i leader sono spesso sotto scrutinio costante, ogni errore diventa un’occasione per umanizzarli e avvicinare cittadini e rappresentanti. La politica, dopotutto, si fa anche con le piccole storie quotidiane.

Gaffe per Carlo Calenda al seggio di Roma: arrivato per votare al referendum lunedì 9 giugno, si è trovato davanti a una scheda elettorale già tutta timbrata e quindi inutilizzabile. Uno degli scrutatori lo ha subito indirizzato alla sede di via Petroselli, dove gli hanno garantito una nuova scheda in tempi rapidi. Una volta uscito, il fondatore di Azione ha commentato: “Sono andato a votare e avevo anche la scheda esaurita. Detto questo, sono un senatore eletto: è giusto che chi è eletto vada a votare. Dopodiché sui referendum. è una lunga prassi. Chi vuole andare va, chi non vuole andare non va: vuol dire che non è d'accordo con i quesiti, e non c'è nulla di antidemocratico in questo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La gaffe di Calenda al seggio

