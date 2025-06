La frase shock di una scrutinatrice al seggio di Varese | “I trans? Scarti da eliminare”

Un episodio sconvolgente scuote il seggio di Varese: una scrutinatrice ha commentato con parole shock, affermando che "i trans scarti da eliminare". L’incidente, denunciato da Arci Varese e Arcigay Varese, si è verificato durante il referendum del 8-9 giugno 2025. Una risposta che solleva profonde questioni di rispetto e diritti umani, alimentando il dibattito sulla tutela delle diversità . Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere tutta la comunità .

A denunciare quanto accaduto ieri sono stati Arci Varese e Arcigay Varese, che si trovavano al seggio 15 della cittĂ per votare in occasione del referendum abrogativo dell'8 e del 9 giugno 2025. La scrutinatrice aveva risposto a una domanda sul perchĂ© non fossero state eliminate le file divise per genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

