La fortuna fa tappa in Umbria la mega vincita | giocatore porta a casa 1 milione di euro

La fortuna ha deciso di fare tappa in Umbria, regalando un incredibile jackpot di un milione di euro a un fortunato giocatore di San Giustino. Venerdì 6 giugno, alle ore 13, il MillionDay ha scritto la sua pagina vincente con una combinazione sorprendente: 6, 8, 16, 28, 29. Un gesto che dimostra come, anche nei momenti più imprevedibili, la fortuna possa sorridere a chi crede nei sogni. E chissà , potrebbe essere il tuo turno!

